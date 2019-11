Jak podkreślił w czasie uroczystości właściciel polskiej spółki Janusz Kania, to duże wyróżnienie dla firmy. Dodał, że podpisany kontrakt jest elementem offsetu realizowanego w ramach programu Wisła. Kania zapowiedział, że dostawy kontenerów będą realizowane w latach 2020-2021.

„Ten kontrakt to przyszłość mojej firmy i wiążemy z nim duże nadzieje. Dzięki niemu otwierają się dla nas nowe perspektywy rozwoju. Obecnie zatrudniamy 250 osób, myślę, że przy realizacji tego kontraktu zatrudnienie wzrośnie. Cieszę się, że będziemy budować coś, co jest ważne dla nas i naszego państwa” – podkreślił Kania. Prezes Agregaty Pex-Pool Plus zaznaczył, że negocjacje z Raytheonem trwały rok.

Jak poinformował Raytheon w komunikacie, dębicka spółka stała się czwartym dostawcą dla systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu - Patriot. Wartość podpisanej umowy oraz jej szczegóły objęte są tajemnica handlową.

Program obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła został podzielony na dwie fazy. Kontrakt w ramach pierwszej fazy, wartości 4,75 mld dolarów, podpisano pod koniec marca 2018 r. w Warszawie. Umowa przewiduje dostawę dwóch baterii systemu Patriot, na które złożą się cztery jednostki ogniowe, w tym cztery obecnie dostępne sektorowe radary, cztery stanowiska kierowania walką, 16 wyrzutni, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii i 208 rakiet PAC-3 MSE.

Kolejne jednostki ogniowe Patriot Polska może kupić w drugiej fazie. Baterie Patriot dostarczane w ramach drugiego etapu mają być wyposażone w dookólny, a nie sektorowy radar w technologii aktywnego elektronicznego skanowania fazowego (AESA), opartej na azotku galu. Polska jest także zainteresowana opracowywanym pociskiem przechwytującym SkyCeptor, który ma być tańszym uzupełnieniem pocisków PAC-3 MSE.

Firma Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania z Dębicy to polska, prywatna firma, działająca na rynku od 1991 roku. Jest jednym z największych polskich producentów zespołów prądotwórczych, kontenerowych elektrowni polowych oraz kontenerów specjalnych do zastosowań wojskowych i cywilnych.

Raytheon to amerykański koncern, będący jednym z trzech największych przedsiębiorstw zbrojeniowych na świecie. (PAP)

autor: Wojciech Huk