Sfinks Polska przedłużył umowę dystrybucyjną z Eurocash na kolejne 3 lata



Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska przedłużył umowę dystrybucyjną z Eurocash na kolejne trzy lata - do 1 czerwca 2023 roku - na dotychczasowych warunkach, podała spółka. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem ramach przedłużonej umowy wyniesie 120 mln zł.

"Zarząd spółki Sfinks Polska z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 dotyczącego zawarcia z Eurocash z siedzibą w Komornikach umowy o współpracy w zakresie dystrybucji, informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r. podjął decyzję o skorzystaniu z przysługującego Sfinks na podstawie tej umowy uprawnienia i jej przedłużeniu na dotychczasowych warunkach opisanych w ww. raporcie bieżącym, w drodze jednostronnego oświadczenia spółki, na okres kolejnych trzech lat tj. do dnia 01 czerwca 2023 r" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem umowy dystrybucji jest realizacja przez Eurocash usługi dystrybucyjnej obejmującej swoim zakresem zamawianie produktów, ich zakup i sprzedaż do restauracji oraz dostawę do wskazanych przez spółkę lokali, w oparciu o ustaloną przez Sfinks ofertę asortymentową, podano także.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

