PGNiG rozpocznie prace na koncesji w Ras al-Chajma w ZEA w grudniu



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpocznie prace na koncesji w emiracie Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) w grudniu br., podała spółka.

W pierwszym etapie spółka wykona badania geofizyczne w technice trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego, podano w komunikacie.

"To zasadniczy moment dla naszej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc w regionie, który odgrywa wiodącą rolę w wydobyciu węglowodorów w skali światowej. Badania pozwolą oszacować potencjał zasobowy koncesji oraz wskazać najlepsze miejsca do prowadzenia prac wiertniczych" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

"Z satysfakcją przyjęliśmy informację o gotowości PGNiG do rozpoczęcia badań sejsmicznych na bloku nr 5 w Ras al-Chajma. Przygotowanie badań wymagało intensywnego planowania i projektowania, a ich początek stanowi kamień milowy naszej wspólnej strategii identyfikacji zasobów węglowodorów w tej atrakcyjnej z punktu widzenia geologii, ale wciąż słabo rozpoznanej części Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie nowoczesnych metod sejsmiki trójwymiarowej pozwoli odkryć obiecujące struktury geologiczne, w których w przyszłości zostaną wykonane odwierty poszukiwawcze za ropą i gazem" - skomentował Nishant Dighe, dyrektor generalny RAK Gas LLC i dyrektor generalny Urzędu ds. Ropy Naftowej w Ras al-Chajma.

Za realizację badań odpowiada Geofizyka Toruń - spółka z grupy kapitałowej PGNiG. Do wykonania zdjęcia w Ras al-Chajma Geofizyka wykorzysta 4 pojazdy do wzbudzania fal sejsmicznych oraz ok. 30 tys. czujników, tzw. geofonów. Obszar, po którym będą poruszać się pojazdy, wyniesie ok. 350 km2 a obszar rozmieszczenia geofonów - ok. 735 km2. Przy realizacji badania spółka zamierza zatrudnić ok. 300 osób.

"Badania geofizyczne potrwają od grudnia 2019 r. do końca lutego 2020 roku. Opracowanie i analiza pozyskanych danych sejsmicznych potrwa do IV kwartału 2020 roku. Na tej podstawie PGNiG zdecyduje o dalszych działaniach na terenie koncesji" - czytamy dalej.

Koncesja PGNiG w Ras al-Chajma przewiduje trzy dwuletnie okresy poszukiwawcze z możliwością przedłużenia o dwuletni okres rozpoznawczy, a następnie 30-letni okres produkcji. Po każdym z okresów poszukiwawczych spółka ma możliwość rezygnacji z udziałów w koncesji, podano także.

PGNiG wygrało przetarg na koncesję w Ras al-Chajma w grudniu 2018 roku. W styczniu 2019 roku spółka podpisała porozumienie o poszukiwaniu i podziale produkcji z Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK Gas LLC. Za działalność PGNiG na terenie emiratu odpowiada specjalnie w tym celu utworzony oddział z siedzibą w Ras al-Chajma.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)