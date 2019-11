Baltona miała wstępnie 61,89 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Baltona odnotowała wstępnie 61,89 mln zł skonsolidowanej straty netto po 9 miesiącach 2019 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka we wstępnych wynikach finansowych.



Strata operacyjna wyniosła 43,13 mln zł wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 39 mln zł wobec 7,24 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 411,88 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 361,01 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że na wynik za I-III kw. wpłynęło "ujęcie w księgach rachunkowych wpływu MSSF 16 skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania - co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 517/536 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 61,8 mln zł".



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 13,34 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 4,69 mln zł, wobec straty 5,15 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.



(ISBnews)