BoomBit miał 1,53 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - BoomBit odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,62 mln zł wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,82 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 6,06 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,03 mln zł w porównaniu z 27,01 mln zł rok wcześniej.

"Po III kwartałach zysk EBITDA Grupy BoomBit wyniósł 1,2 mln zł, natomiast na poziomie operacyjnym oraz netto Grupa zanotowała stratę (odpowiednio w wysokości 3 mln zł oraz 2,9 mln zł). Wydatki na user acquisition w 3 kwartałach 2019 zamknęły się kwotą 10,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Najważniejszymi grami Grupy BoomBit, generującymi w 3 kwartałach 2019 największe przychody są gry w formule GaaS: Tanks A Lot!, Darts Club oraz Idle Coffee Corp, które przyniosły w omawianym okresie łącznie ok. 25 mln zł przychodów (ok. 68% łącznych przychodów Grupy w tym okresie). Łącznie gry GaaS wygenerowały 27,8 mln zł przychodów w 3 kwartałach 2019 (ok. 75% łącznych przychodów Grupy). Główne źródła przychodów Grupy to mikropłatności w grach oraz sprzedaż cyfrowych kopii (ok. 20 mln zł i 54% udziału w przychodach) oraz reklamy w grach (ok. 15,7 mln zł i 42% udziału w przychodach). Pod względem geograficznym największy udział w przychodach ma Ameryka Północna (39% udziału), Europa (35%) oraz Azja (21%), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 1,56 mln zł wobec 6,59 mln zł zysku netto rok wcześniej.,

Grupa BoomBit rozpoczęła także proces optymalizacji struktury kosztowej. Proces ten dotyczy w szczególności obszaru HR.

"Nadrzędnym celem procesu optymalizacji kosztowej jest dostosowanie zasobów osobowych do aktualnych potrzeb firmy oraz cyklu życia projektów. Koncentrujemy się obecnie na najbardziej perspektywicznych tytułach, które w kolejnych miesiącach przyczynią się do zwiększenia naszej bazy przychodowej oraz generowanych przepływów pieniężnych" - powiedział członek zarządu BoomBit ds. finansowych Marek Pertkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Ze względu na znaczący wzrost organizacji, a co za tym idzie bazy kosztowej oraz wysoki poziom wydatków na user acquisition oraz jednorazowe koszty związane z IPO, na poziomie operacyjnym i netto po III kwartałach zanotowaliśmy stratę. Jest to jednak nieodzowny koszt dynamicznego rozwoju Grupy. Jestem przekonany, że nowe perspektywiczne debiuty, dostosowane budżety marketingowe oraz prowadzone działania zmierzające do poprawy efektywności kosztowej w Grupie przyniosą pozytywne efekty" – podsumował prezes Marcin Olejarz.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)