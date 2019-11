„3,5 godziny do Krakowa plus ze Lwowa do Europy pociągami ekspresowymi. Wiem, że mówi się o tym przez ostatnie dziesięć lat, ale my zrobimy to w ciągu roku” - napisał Krawcow w czwartek na swoim Facebooku.

Na Ukrainie, jak i w innych państwach byłego ZSRR tory są szersze od tych, które funkcjonują w pozostałych krajach Europy. Planowany węższy tor ma prowadzić od znajdującej się we Lwowie i położonej w pobliżu lotniska oraz dworca autobusowego stacji Skniłów.

„Już za rok Ukraińcy mogą otrzymać bezpośrednie, szybkie połączenie ze Lwowa do Krakowa, Pragi i Wiednia. Dodatkowo między Skniłowem, lotniskiem i lwowskim dworcem kolejowym planujemy uruchomienie pociągu ekspresowego dla wygody pasażerów” - zapowiedział Krawcow.

„Jestem przekonany, że będzie to największy projekt infrastrukturalny na zachodzie Ukrainy. Dla Ukrzaliznyci jest on w pełni realny i przyniesie niezwykle ważny efekt społeczny” - ocenił prezes ukraińskich kolei.

