Murapol wprowadził do oferty 54 lokale w ramach os. Murapol Siewierz Jeziorna



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Murapol wprowadził do sprzedaży 54 lokale w ramach II etapu inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna, podała spółka. Docelowo w III etapie inwestycji zrealizowanych zostanie 7 budynków z 217 lokalami.

W puli wprowadzonych do sprzedaży mieszkań dwóch pierwszych budynków III etapu projektu znajdują się lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe o metrażach od 30 do 59 m2, podano.

"Z badań dotyczących preferencji klientów poszukujących mieszkań na rynku pierwotnym wynika, że najważniejszą przesłanką decydującą o jego wyborze jest lokalizacja. Zarówno położenie samej dzielnicy względem traktów komunikacyjnych łączących ją z miastami aglomeracji śląskiej, jak i wewnętrzny jej układ oraz otoczenie natury i bliskość terenów rekreacyjnych sprawiają, że jest to, zgodnie z hasłem naszej kampanii, jedno z najlepszych miejsc na świecie do zamieszkania, o czym świadczy także zainteresowanie klientów dwoma pierwszymi etapami inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Do tej pory w Miasteczku Siewierz Jeziorna zrealizowane zostały dwa etapy inwestycji Grupy Murapol, w których do użytku oddanych zostało 185 lokali mieszkalnych w 5 budynkach. W aktualnej ofercie Murapolu w Miasteczku Siewierz, poza wprowadzonymi do sprzedaży mieszkaniami w dwóch pierwszych budynkach III etapu, dostępne są ostatnie gotowe lokale II etapu.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)