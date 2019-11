Libet miał 1,9 mln zł zysku netto, 4,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Libet odnotował 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,63 mln zł wobec 0,4 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,76 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 58,16 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 19,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,7 mln zł w porównaniu z 138,23 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 12,6 mln zł wobec 40,23 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku spółka osiągnęła wyższe przychody o 8,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Porównując zakończony okres 9 miesięcy 2019 roku z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego widać znaczącą poprawę wskaźnika stopy marży brutto na sprzedaży z poziomu 19,8% w roku 2018 do poziomu 24,3% w 2019 roku. Wynik wskaźnika stopy marży brutto na sprzedaży osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku jest również wyższy od wyników osiąganych w poprzednich latach analogicznego okresu. Jest to efekt działań naprawczych, które spółka podjęła od początku roku 2019, aby ustabilizować sytuację finansową spółki" - czytamy w raporcie.

Na dzień 30 września 2019 roku saldo zadłużenia grupy z tytułu kredytów wynosiło 66,6 mln zł. Grupa w okresie 9 miesięcy roku 2019 obniżyła swoje zadłużenie kredytowe o 24,3 mln zł, przy czym wpływ na obniżenie zadłużenia kredytów dzięki zbyciu części aktywów grupy jest równy 23,7 mln zł. Dzięki ograniczeniu zadłużenia z tytułu kredytów o 27%, koszty finansowe w roku 2019 również ulegną obniżeniu, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 26,17 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)