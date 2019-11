Boryszew: Capex powinien wynieść blisko 100 mln zł w IV kw. 2019 r.



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew powinny wynieść około 100 mln zł w IV kwartale 2019 roku, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki.

"Spodziewam się, że będziemy blisko 100 mln zł w IV kwartale, co oznacza, że zapowiadane wcześniej 200 mln zł inwestycji w drugiej połowie obecnego roku jest realne" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

W III kwartale br. nakłady inwestycyjne grupy również wyniosły około 100 mln zł.

Wśród najważniejszych projektów szef Boryszewa wymienił rozbudowę mocy produkcyjnych w Skawinie do 70 tys. ton, dzięki czemu zakład będzie w stanie produkować zupełnie nowe produkty, nie wytwarzane dotąd w Europie, dzięki którym możliwe będzie wejście na nowe rynki, takie jak USA czy Bliski Wschód.

"Inwestycja jest już na etapie odbiorów technicznych, jeszcze w tym roku spodziewamy się pierwszej produkcji z nowej linii" - powiedział wiceprezes Mikołaj Budzanowski.

"W 2020 roku na pewno będziemy chcieli realizować w jednym-dwóch zakładach budowę własnych źródeł energii, przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych na potrzeby tych zakładów. To także nasza odpowiedź na spodziewany wzrost kosztów energii. Jeśli to się sprawdzi, docelowo będziemy chcieli realizować to w większości naszych zakładów" - dodał prezes.

"Generalnie kierunek naszych planów inwestycyjnych jest taki, że muszą to być produkty coraz bardziej przetworzone, gwarantujące wyższą marżę, głównie w procesach zautomatyzowanych, a z drugiej strony szukamy nowych nisz, wykorzystujemy nowe trendy. Jeżeli chcemy skutecznie konkurować, musimy mieć inny, lepszy produkt niż konkurencja z Chin" - podsumował Lisiecki.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

