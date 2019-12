Euro Styl z Grupy Dom Development zwiększa ofertę o prawie 300 lokali



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Euro Styl z Grupy Dom Development do lutego 2020 r. wprowadzi do sprzedaży blisko 300 lokali w ramach trzech osiedli: Beauforta, Locus i Zielony Południk, podała spółka.

"Nasza oferta znacznie się poszerza - do sprzedaży wprowadzamy blisko 300 lokali w ramach kolejnych etapów naszych 3 inwestycji. Jako pierwsze na rynku pojawiły się mieszkania na wyjątkowo cenionym przez klientów Osiedlu Beauforta, powstającym w bezpośrednim sąsiedztwie Gdyni z bogatą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Choć nadal niewielu klientów zdaje sobie z tego sprawę, pierwsze dni po wprowadzeniu oferty na rynek są najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia kupującego. Można wówczas uzyskać preferencyjne ceny, a jednocześnie wybór mieszkań jest na tym etapie największy" - powiedziała dyrektor sprzedaży w Euro Styl Ewa Nowicka, cytowana w komunikacie.

Kolejne budynki Osiedla Beauforta weszły właśnie do sprzedaży. Jeszcze jeden pojawi się na rynku w lutym przyszłego roku. Będzie to w sumie 101 lokali 2- i 4-pokojowych o metrażu od blisko 36 m2 do ponad 78 m2, dodano. Osiedle Beauforta zlokalizowane jest przy ulicy T. Kościuszki na Pogórzu (gmina Kosakowo).

W ramach kolejnej inwestycji, Osiedla Locus powstającego w Rumi, do oferty Euro Stylu wprowadzono właśnie budynek liczący 91 lokali, posiadających od 1 do 4 pokoi i metrażach od 31 m2 do 85 m2. Jest to czwarty i ostatni budynek tego osiedla.

Do oferty Euro Stylu wejdą także cztery kolejne budynki Osiedla Zielony Południk w Gdańsku. Wybierać będzie można spośród łącznie 89 lokali, maksymalnie 4-pokojowych, od nieco ponad 36 m2 do blisko 82 m2, podano także.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

(ISBnews)