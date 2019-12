Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Ma ona również pozwolić na eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

Jak informuje CIR tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych, co będzie możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Nowe przepisy pozwolą na wsparcie samorządów województw, które będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa, co ma poprawić komunikację na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

Rozwiązanie jest przeznaczone przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, czyli marszałków województw, którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski