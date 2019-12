Kool2Play pozyskał 1 mln zł na rozwój swoich gier



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Kool2Play zamknął sprzedaż akcji serii B pozyskując 1 mln zł, podała spółka. Wpływy ze sprzedaży akcji serii B zostaną przeznaczone na rozwój nadchodzących gier.

"Kool2Play, developer i wydawca gier, poinformował o uzyskaniu zamierzonego celu sprzedaży akcji serii B. W wyniku transakcji spółka zebrała milion złotych, które posłużą na finansowanie produkcji dwóch nadchodzących projektów studia" – czytamy w komunikacie.

"Ze sprzedaży akcji serii B pozyskaliśmy dodatkowy milion złotych na rozwój najbliższych projektów. Wraz z większym budżetem możemy podnosić jakość i skalę naszych tytułów. Wśród nich jest oczywiście Uragun, którego early access rozpocznie się już za nieco ponad miesiąc" – powiedział prezes Kool2Play Marcin Marzęcki, cytowany w komunikacie.

Planowany na 22 stycznia Early Access gry Uragun będzie zawierał łącznie 9 poziomów, których akcja będzie toczyła się w trzech metropoliach - w Warszawie, Nowym Jorku i Barcelonie. Tego dnia poznamy również mapę rozwoju produkcji. Gra będzie dostępna w serwisie Steam, podano także.

Spółka podała także, że prowadzi działania związane z dystrybucją Uragun w Chinach, a wród potencjalnych wydawców tytułu znajduje się potentat na rynku Państwa Środka - Tencent. Wśród poruszanych tematów jest też m.in. współpraca agencji Kool Things bezpośrednio z firmami gamingowymi grupy Tencent.

"Rozmowy z potentatem branży elektronicznej to dla nas ogromny zaszczyt, szczególnie że toczą się one jeszcze przed premierą naszego pierwszego projektu. Szybkie pojawienie się Uragun na największym światowym rynku byłoby czymś niesamowitym. Liczymy, że już niedługo będziemy mogli poinformować o sukcesie, jakim byłoby nawiązanie szerszej współpracy z Tencent" – dodał prezes.

W ostatnich miesiącach firma otrzymała dotację w programie sektorowym GameINN, w kwocie 1,6 mln zł. Projekt wsparty przez NCBiR nosi nazwę kodową Odbudowa, który będzie grą strategiczną z gatunku city builder. Ponadto w pierwszym kwartale 2020 roku Kool2Play planuje złożenie wniosku na dofinansowanie projektu City of Minds, jak również skompletowanie dokumentacji niezbędnej do procesu wejścia na giełdę New Connect, podsumowano w informacji.

Kool2play to warszawski deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

(ISBnews)