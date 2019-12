APS Energia wstrzymuje się z realizacją planowanego skupu akcji



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - APS Energia wstrzymuje się z realizacją planowanego wcześniej skupu akcji w związku z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy i jednocześnie podtrzymuje politykę dywidendową, poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk.

"Jeśli chodzi o dywidendę, to podtrzymujemy politykę, czyli deklarujemy wypłatę 10-30% zysku skonsolidowanego, a jeśli sytuacja pozwoli, to i więcej" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews.

"Jeśli chodzi o skup akcji, to niestety mamy tyle projektów w tej chwili, że potrzebujemy kapitału obrotowego. W tej chwili wykorzystywanie 3-4 mln zł na skup akcji byłoby nierozsądne. Na razie jest to zawieszone, ale pomysłu nie zamykamy" - dodał prezes.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)