Grupa Robyg sfinalizowała ofertę publiczną obligacji o wartości 100 mln zł



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg sfinalizowała ofertę publiczną obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na akwizycje gruntów.

"Oferta skierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. To już trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej. Okres zapadalności obligacji to 5 lat. Spółka przeznaczy pozyskane środki na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ASO na GPW" - czytamy w komunikacie.

"Ważne jest dla nas zaufanie inwestorów, którzy niezmiennie wierzą w rozwój Grupy Robyg. Uplasowaliśmy całą emisję o wartości 100 mln zł - co pozwoli na realizację kolejnych inwestycji. Uzyskana marża jest satysfakcjonująca i pokazuje, że rynek obligacji korporacyjnych jest nadal atrakcyjnym źródłem finansowania i dobrym instrumentem lokowania środków finansowych" - powiedział wiceprezes i CFO Robyg Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)