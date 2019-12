Infoscan rozpoczyna badania komercyjne w Hiszpanii, możliwa szersza współpraca



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Infoscan uruchomił umowę z Giromed Institute, hiszpańskim dystrybutorem sprzętu medycznego. Aktualnie trwają szkolenia pracowników instytutu, a do Hiszpanii trafiło pierwsze 10 urządzeń, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia pierwszych badań komercyjnych, podała spółka. Infoscan oraz hiszpański partner rozmawiają również o rozszerzeniu współpracy.

"Jesteśmy na ostatnim etapie wdrożenia umowy z naszym hiszpańskim partnerem. Od kilku dni nasi specjaliści szkolą personel medyczny z obsługi urządzenia Med Recorder oraz systemu telemedycznego Osascan. Giromed otrzymał od nas również pierwsze 10 urządzeń, które już w tym tygodniu trafią do pierwszych placówek medycznych. W tym tygodniu rozpoczną się również pierwsze badania pacjentów przy użyciu naszego rozwiązania. Bardzo się cieszymy, że pacjenci w kolejnym kraju otrzymają możliwość badań pod kątem bezdechu sennego przy użyciu urządzenia diagnostycznego najwyższej jakości" - powiedział wiceprezes Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Zawarty na 5 lat kontrakt z hiszpańskim dystrybutorem sprzętu obejmuje udostępnienie partnerowi urządzeń oraz licencji na oprogramowanie Osascan. Giromed zobowiązał się na starcie do wynajęcia 10 urządzeń oraz do wykonania za ich pomocą minimum 520 badań w ciągu pierwszego roku współpracy. Spółka otrzymuje depozyt za każde użyczone urządzenie MED Recorder wynagrodzenie za każde badanie oraz roczną opłatę licencyjną za dostęp do systemu Osascan. W związku z rozpoczęciem działalności na terenie Hiszpanii Infoscan stworzył hiszpańską wersję językową systemu telemedycznego Osascan, która ułatwi wejście na inne rynki hiszpańskojęzyczne. Zarząd Infoscan prowadzi rozmowy dotyczące poszerzenia współpracy z hiszpańskim partnerem, podano również.

"Już od początku naszych rozmów Giromed Institute sygnalizował, że nasza współpraca powinna wychodzić poza dystrybucję rozwiązania Infoscanu oraz poza rynek hiszpański. Odkąd jesteśmy w posiadaniu hiszpańskiej wersji językowej systemu Osascan, stoją przed nami wszystkie kraje hiszpańskojęzyczne. W tym tygodniu wybieram się osobiście do Hiszpanii, aby na miejscu omówić warunki rozszerzenia współpracy" - dodał Nowak.

W tym roku Infoscan podpisał 3 umowy z zagranicznymi partnerami z Francji, Hiszpanii oraz z Iranu. Zawarcie każdej z nich było poprzedzone negocjacjami oraz listem intencyjnym. Aktualnie spółka negocjuje umowę ze Inter Business '91 Ltd, z którą również wcześniej podpisała list intencyjny. Ponadto spółka nawiązała w tym miesiącu współpracę z CEATEC Shanghai Office, które wesprze Infoscan w ekspansji na rynku chińskim. Infoscan rozpoczyna również badania pilotażowe na rynku ukraińskim, przypomniano.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)