Murapol: Bliżej nam do powrotu na Catalyst niż do debiutu na głównym rynku GPW



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Murapol jest bliżej emisji obligacji i powrotu do notowań na rynku Catalyst, niż debiutu na głównym rynku GPW, poinformowała członek zarządu Iwona Sroka. Według niej, jest szansa na emisję obligacji w 2020 r.

"Bliżej nam będzie do powrotu na Catalyst, niż debiutu giełdowego" - powiedziała Sroka podczas konferencji prasowej.

Według niej, jest szansa na emisję obligacji w przyszłym roku, zwłaszcza po publikacji wyników, które pokażą - jak zapowiedziała - bardzo istotną redukcję zadłużenia spółki. "Pokażemy to w styczniu w formie szacunków, lub w kwietniu jako dane zaudytowane" - dodała.

Wyjaśniła, że spółka bierze pod uwagę powrót na Catalyst w myślą o inwestorach instytucjonalnych, którzy preferują obligacje notowane.

Murapol na razie nie precyzuje planów co do debiutu giełdowego.

"Jest to wpisane w nasze plany. Rozważamy to jako jedną z opcji strategicznych, ale nie mówimy o dacie. Przy niskich wycenach, przy tym stanie giełdy to nie jest dobry moment. Teraz bardzo zajęliśmy się restrukturyzacją" - powiedziała Sroka.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2018 r. sprzedał 3 560 lokali.

(ISBnews)