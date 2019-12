Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,5 proc. do 2.092,12 pkt., WIG zwyżkował 0,4 proc. do 56.338,75 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 3.816,93 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,2 proc. do 11.820,61 pkt.

Wśród indeksów sektorowych wyróżnił się WIG-telekomunikacja, który zyskał 3,7 proc., na co główny wpływ miała zwyżka Orange.

Obroty na GPW wyniosły 727 mln zł, z czego 631 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 otworzył się powyżej środowego zamknięcia, po czym wszedł w krótkotrwały trend spadkowy, którego minimum wypadło przed godz. 10.00. Następnie doszło do korekty spadków i od godz. 12.00 indeks poruszał się w wąskim trendzie bocznym.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty – najmocniej zwyżkowały akcje tureckie, a BIST100 zyskał 0,9 proc.

O godz. 17.15 DAX spadł 0,45 proc., a S&P500 zniżkował 0,03 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Orange – o 6,1 proc., Play – o 2,7 proc. i Cyfrowy Polsat – o 2,6 proc.

W trakcie sesji agencja Bloomberg podała, że Emitel jest poważnie zainteresowany nabyciem aktywów wieżowych w telefonii mobilnej od Orange, jeżeli spółka zdecydowałaby się na ich sprzedaż.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGNiG – o 1,1 proc., PKN Orlen – o 1,0 proc. i mBank - o 1,0 proc.

Po zamknięciu sesji DM PKO BP, pośredniczący w wezwaniu, podał, że PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje BoomBit – wzrost o 31,3 proc., PEP – o 6,2 proc., 11bit studios – o 6,1 proc. Zwyżkowały także ceny Elektrobudowy – o 5,9 proc., Ciechu – o 4,4 proc. oraz PlayWay – o 0,7 proc.

Po środowej sesji BoomBit poinformował, że według szacunków spółki miał w listopadzie 3,66 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 3,38 mln zł w październiku, co oznacza wzrost mdm o ok. 8 proc.

Elektrobudowa w dwóch raportach bieżących poinformowała, o zawarciu z dwoma bankami kolejnych aneksów do umów kredytowych - jeden w sprawie wydłużenia terminu spłaty, drugi o wprowadzeniu sublimitu dla kredytu w rachunku bankowym.

W trakcie czwartkowej sesji Ciech poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z Gaz-Systemem w sprawie współpracy przy budowie przez Gaz-System kopalni soli i podziemnego magazynu gazu oraz współpracy w zakresie dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Ciech Soda Polska.

Przed rozpoczęciem notowań w czwartek na rynek napłynęła informacja z wywiadu udzielonego PAP Biznes, z którego wynika, że zdaniem prezesa zarządu PlayWay Krzysztofa Kostowskiego najważniejsze gry grupy trafią na konsole w pierwszym półroczu 2020 roku.

Ponadto prezes spółki dostrzega niewykorzystany potencjał na rynku gier na urządzenia mobilne i w związku z tym myśli o utworzeniu spółki, której zadaniem byłoby płatne pozyskiwanie graczy dla produkcji mobilnych grupy.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Unimotu – spadek o 10,8 proc., Mabionu – o 6,3 proc., Grupy Azoty – o 4,0 proc. i EkoExport – o 4,0 proc. Spadł również kurs Cognoru – o 0,9 proc.

Analitycy DM mBanku w raporcie z 5 grudnia, wydanego w ramach PWPA GPW w Warszawie, podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla Cognora, obniżając cenę docelową akcji spółki do 1,25 zł z 1,55 zł poprzednio. (PAP Biznes)