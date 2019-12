"Spełniamy Obietnice i cały czas powiększamy pulę bezpłatnych miejsc w żłobkach. Właśnie rozstrzygnęliśmy kolejny konkurs na wykup miejsc w niepublicznych placówkach - dzięki temu mamy dodatkowe 1000 miejsc dla warszawskich maluchów. Praca wre!" - napisał w sobotę na Twitterze prezydent Rafał Trzaskowski.

Dodał też, że do systemu rekrutacji miasto dodało kolejne miejsca. "To nie wszystko - wczoraj do systemu rekrutacji dodaliśmy kolejne 70 bezpłatnych miejsc, tym razem w Dzielnicy Ursus przy ul. Dzieci Warszawy 42" - przekazał na Twitterze Trzaskowski.

Zachęcił, również rodziców do sprawdzenia wolnych miejsc w innych dzielnicach Warszawy, których na tą chwilę 718 pod adresem internetowym: https://zlobki.waw.pl/informacja-o-wolnych-miejscach-w-placowkach/.

Do warszawskich żłobków przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawności tych osób, w szczególności dzieci stale zamieszkujące w Warszawie.

Część żłobków nie ma grup niemowlęcych i przyjmuje dzieci po ukończeniu 1 roku życia. Wyboru dokonuje rodzic lub opiekun spośród żłobków umieszczonych w wykazie żłobków znajdujących się na stronie: www.zlobki.waw.pl. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar