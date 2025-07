Jaki jest wiek emerytalny w Polsce w 2025 roku?

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny w Polsce to:

Reklama

kobiety – 60 lat,

mężczyźni – 65 lat.

Reklama

To jedne z najniższych progów w całej Unii Europejskiej. Dla porównania, średni wiek emerytalny w krajach UE to ok. 65 lat dla obu płci, a wiele państw planuje dalsze podwyżki. W wielu krajach wiek ten wciąż rośnie.

Nowy wiek emerytalny - co na to prezydent Karol Nawrocki?

Nowy prezydent deklaruje: „Nigdy nie podpiszę ustawy podnoszącej wiek emerytalny”. Zapowiada też:

brak zrównania wieku kobiet i mężczyzn,

waloryzacje emerytur i co najmniej 150 zł podwyżki,

brak konkretów, skąd wziąć 85 mld zł rocznie na te obietnice.

Nawrocki waloryzacja emerytur - nowa propozycja prezydenta elekta

Karol Nawrocki zapowiedział właśnie, że chce zmienić dotychczasowy sposób waloryzacji emerytur i rent. Jego pomysł zakłada gwarantowaną, minimalną podwyżkę świadczeń – nie mniej niż 150 zł brutto rocznie, niezależnie od inflacji czy wzrostu wynagrodzeń. Najniższeemerytury miałyby wzrosnąć do 2028,91 zł brutto. Propozycja miałaby szczególnie chronić seniorów z najniższymi emeryturami, którzy przy obecnym systemie procentowej waloryzacji często zyskują najmniej.

Według wyliczeń, emeryci otrzymujący minimalne świadczenia mogliby zyskać więcej niż przy obecnych zasadach. Przykładowo, osoba pobierająca emeryturę w wysokości 2028,91 zł brutto, otrzymałaby rocznie nawet o 136 zł więcej niż dziś. Z kolei osoby z wyższymi emeryturami mogłyby być rozczarowane – ich waloryzacja mogłaby być niższa niż dotychczas.

Nowy system, jeśli wejdzie w życie, miałby obowiązywać od marca 2026 roku. Jednak jego wdrożenie zależy od decyzji rządu i parlamentu, ponieważ oznacza zwiększenie wydatków z budżetu państwa o kilka dodatkowych miliardów złotych rocznie.

Praca do 70. roku życia, ale dobrowolnie

Przypomnijmy, że w ostatnim tygodniu senacka komisja poparła bez poprawek nowelizację przesuwającą wiek emerytalny wykonywania zawodu z 65 do 70 lat. Chodzi o komorników sądowych. Zmiana ma wyrównać standardy i przeciwdziałać dyskryminacji wiekowej, a także rozwiązać problem niedoboru doświadczonych kadr. Reforma wynika m.in. z wyroków sądów administracyjnych i nacisków unijnych, które uznały dotychczasowe ograniczenia za niekonstytucyjne.

Co ważne, wydłużenie wieku nie oznacza przymusu pracy do 70. roku życia. Komornicy nadal mogą przechodzić na emeryturę wcześniej, na zasadach ogólnych – zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS z 1998 roku. Praca po 65. roku życia pozostaje więc przywilejem, nie obowiązkiem – ale dla wielu może być korzystna finansowo, ponieważ oznacza wyższe składki i szansę na wyższe świadczenia.

Reforma obejmuje też zniesienie 6-letniego limitu asesury komorniczej. Dotąd kandydaci, którzy nie zdążyli uzyskać nominacji w wyznaczonym czasie, musieli zaczynać od nowa. Teraz będą mogli kontynuować praktykę do skutku – czyli do egzaminu lub powołania. Zmiany mają zachęcić młodych prawników do pozostania w zawodzie i ułatwić sukcesję w kancelariach komorniczych. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w 2025 roku.

ZUS zachęca - pracuj dłużej, zyskasz tysiące złotych

Tymczasem ZUS, niezależnie od decyzji rządu, podjął decyzję i już pracuje nad systemem zachęt finansowych dla kobiet i mężczyzn, którzy odłożą przejście na emeryturę w czasie:

Premia do 20 000 zł rocznie za każdy dodatkowy rok pracy,

za każdy dodatkowy rok pracy, Możliwość zachowania 13. i 14. emerytury przy odroczeniu przejścia na świadczenie,

przy odroczeniu przejścia na świadczenie, Planowane zmiany mają wejść w życie od 2026 roku.

ZUS chce, by te zmiany weszły w życie od 2026 roku. Ostateczne decyzje zależą jednak od ustawodawcy i ministra rodziny.

Co daje odłożenie emerytury i dłuższa praca?

ZUS pokazuje liczby:

odroczenie o 1 rok = 21,5% wyższa emerytura,

dorabianie po przejściu na emeryturę = tylko 3% więcej,

korzystniejsze tablice trwania życia i waloryzacja kapitału – dodatkowe setki złotych co miesiąc.

Ale mimo to aż 70% Polaków przechodzi na emeryturę dokładnie w dniu osiągnięcia wieku.

Czy wiek emerytalny w Polsce zostanie podniesiony dla wszystkich?

Na razie nie. Oficjalnie rząd nie planuje reformy, ale:

temat wraca w mediach i w analizach ekspertów,

demografia i sytuacja ZUS mogą wymusić zmiany w najbliższych latach.

Wypowiedzi polityków są ostrożne, ale ekonomiści mówią wprost – bez zmian system może się nie utrzymać.

Czy kobiety powinny dłużej pracować, by mieć wyższą emeryturę?

W Polsce kobiety przechodzą na emeryturę pięć lat wcześniej niż mężczyźni, choć żyją średnioo ponad dekadę dłużej. Statystyczna 60-latka spędzi na emeryturze ponad 22 lata, co oznacza, że przez dwie dekady będzie musiała utrzymać się głównie z niskiego świadczenia.

Tymczasem różnice w emeryturach są znaczące.

Średnia emerytura kobiet w 2025 roku była o 1500 zł niższa od tej, którą otrzymują mężczyźni. Problem ten pogłębiają niższe zarobki kobiet w trakcie kariery, przerwy związane z macierzyństwem i opieką nad rodziną, a także krótszy staż pracy.

Coraz częściej pojawia się więc pytanie, czy kobiety, chcąc zapewnić sobie wyższe świadczenie, nie powinny rozważyć dłuższej aktywności zawodowej? Wydłużenie okresu pracy, nawet o kilka lat, mogłoby realnie wpłynąć na wysokość emerytury i poprawić sytuację finansową w starszym wieku.

To ważny głos w dyskusji o przyszłości systemu emerytalnego w Polsce, zwłaszcza w kontekście postępującego starzenia się społeczeństwa i coraz większej presji demograficznej na rynek pracy.

Jaki jest wiek emerytalny kobiet w Europie w 2025 roku? Tabela

Kraj Wiek emerytalny kobiet Proponowane zmiany Polska 60 lat Brak oficjalnych zmian; trwają dyskusje nad zrównaniem wieku z mężczyznami Niemcy 66 lat Stopniowe podnoszenie do 67 lat do 2029 roku Francja 64 lata Podniesiony z 62 lat w 2023 roku; możliwe dalsze zmiany Austria 60 lat Stopniowe podnoszenie do 65 lat do 2033 roku Bułgaria 62 lata Podniesienie do 65 lat do 2037 roku Dania 66 lat Planowane podnoszenie do 74 lat do 2060 roku

Czy będziemy pracować do 70. roku życia?

Na razie nikt nie mówi tego wprost, ale wypowiedzi ekspertów są jednoznaczne:

prof. Marek Góra (twórca systemu emerytalnego) twierdzi, że młodzi będą pracować do 70–75. roku życia,

prognozy demograficzne mówią o spadku liczby ludności o 6,7 mln do 2060 r. i o tym, że połowa Polaków będzie mieć wtedy ponad 50 lat.

To oznacza ogromne wyzwanie dla ZUS i całego systemu zabezpieczeń społecznych.

Eksperci alarmują - zrównanie wieku kobiet i mężczyzn to konieczność

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak (SGH) zaznacza, że obecna różnica skutkuje niższymi emeryturami kobiet, dlatego zrównanie wieku emerytalnego to nie tylko sprawiedliwość – to ekonomiczna konieczność. Rządzący o tym nie mówią, ale wszystko wskazuje na to, że reforma jest tylko kwestią czasu.

Podsumowując, póki co wiek emerytalny w Polsce oficjalnie pozostaje bez zmian, ale rzeczywistość pokazuje co innego. Komornicy już mogą pracować do 70-tki, ZUS szykuje premie, a demografia nie pozostawia złudzeń. Eksperci i dane mówią jasno - jeśli chcemy mieć godne emerytury, będziemy musieli pracować dłużej. Kiedy rząd powie to wprost – pozostaje pytaniem otwartym.