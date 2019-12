Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Emisja akcji serii G Reino Capital doszła do skutku poprzez objęcie 3 631 250 akcji po cenie emisyjnej 1,6 zł każda, podała spółka.



"Wpływy z emisji, w łącznej kwocie brutto 5 810 000 zł zostaną przeznaczone na realizację celów wynikających ze strategii rozwoju biznesu oraz finansowanie działalności bieżącej, w tym przygotowaniem i realizacją projektów, w szczególności wynikających z partnerstwa strategicznego z Grupą RF CorVal" - czytamy w komunikacie.



Zarząd spółki podejmie czynności związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, podano także.



Grupa Reino Capital to giełdowy holding złożony ze spółek działających na rynku nieruchomości komercyjnych. To pierwszy projekt biznesowy w Polsce zakładający pionową i poziomą konsolidację rynku poprzez docelowe łączenie tradycyjnych i alternatywnych klas aktywów z własną dystrybucją.



(ISBnews)