Jak przekazał PAP kom. Jarosław Sawicki z Komendy Stołecznej Policji, dopuszczony do ruchu jest już odcinek Powsińskiej w kierunku Wilanowa. Zamknięta pozostaje natomiast część Powsińskiej w kierunku Centrum na odcinku Św. Bonifacego - Limanowskiego.

Policjant zaznaczył, że po godz. 7 można się spodziewać wzmożenia ruchu, a tym samym - korków. Nad ruchem czuwają patrole policji. Funkcjonariusze apelują do kierowców, aby w miarę możliwości omijali miejsce utrudnień.

Wskutek zamknięcia części ulicy inaczej kursują autobusy linii 131, 180, 185, 187 i 164. Informacje na temat zmian komunikacyjnych w Warszawie aktualizowane są pod adresem: wtp.waw.pl.

Zgłoszenie awarii ciepłowniczej na wysokości ul. Powsińskiej 67 na Mokotowie wpłynęło do straży pożarnej w środę ok. godz. 9.45. Z rury ciepłowniczej z gorącą wodą, która uległa uszkodzeniu, nastąpił wyciek, przez co wytworzyły się duże ilości pary wodnej. Na miejscu utworzyła się wyrwa w ziemi i powstało rozlewisko wody o długości ok. 600 m, gdzie utknęło ok. 200 samochodów. Strażacy otrzymywali też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach.

Wstępnie ustalono, że awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach.(PAP)