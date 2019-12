Maxcom oczekuje 'bardzo rozsądnego' wyniku w całym bieżącym roku



Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Maxcom oczekuje 'bardzo rozsądnego' wyniku w całym bieżącym roku, poinformował wiceprezes Andrzej Wilusz.

"W III kw. już widać odbicie w wynikach. W IV kwartale liczby powinny być bardzo ciekawe i inwestorzy powinni być zadowoleni. Myślę, że za cały rok będzie bardzo rozsądny wynik i zdrowa sytuacja fundamentalna" - powiedział Wilusz na spotkaniu z dziennikarzami.

Wskazał ponadto, że spółka ma ujemny dług netto. "Jesteśmy niezadowoleni, że nie wydaliśmy pieniędzy od inwestorów, ale podkreślamy konserwatywne podejście do akwizycji, szczególnie w Europie Zachodniej. Jak znajdziemy podmioty z rozsądnymi oczekiwaniami co do wycen, wtedy będziemy rozważać nie tylko zainwestowanie posiadanych pieniędzy, ale i kredyt" - zaznaczył wiceprezes.

Podkreślił, że Maxcom obniżył wydatki marketingowe, co sygnalizował w rozmowie z ISBnews w październiku.

"Przestajemy konkurować z najbardziej znanymi markami. Dysponują one irracjonalnymi budżetami i zwiększenie nakładów na reklamę nie okazało się zbyt zyskowną strategią" - przyznał wiceprezes.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)