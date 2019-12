GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podał Indykpol.

"Zlecenia maklerskie na akcje spółki Indykpol S.A., przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 12 grudnia 2019 r (włącznie) tracą ważność i począwszy od 13 grudnia 2019 r. zlecenia maklerskie na akcje spółki nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie.

Indykpol podał dziś, że Rolmex, posiadając łącznie ze stronami porozumienia (Warmińsko-Mazurskim Handlem Międzynarodowym, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz) powyżej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Indykpolu, działając za pośrednictwem Pekao Investment Banking ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, niebędących stronami porozumienia.

Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje spółki, posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 665 374 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 21,3% wszystkich akcji spółki i uprawniają do wykonywania 665 374 głosów, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 891,48 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)