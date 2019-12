GK IMS wdrożyła audiomarketing i rozwiązania digital signage w Skechers



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa IMS wdrożyła audiomarketing i rozwiązania digital signage w spółce SportsDelite, która jest wyłącznym partnerem franczyzowym amerykańskiej marki Skechers w Polsce, podało IMS.

"Audiomarketing, czyli pasująca do charakteru marki i jej celów biznesowych muzyka do sklepu, rozbrzmiewać będzie w dwóch punktach Skechers - w salonach znajdujących się w: Centrum Janki oraz Atrium Targówek. Ponadto specjaliści Grupy Kapitałowej IMS zainstalowali w punktach Skechers system nagłośnienia oraz rozwiązania z zakresu digital signage - monitory reklamowe pozwalające na korzystanie z nowoczesnych możliwości promocji i budowania pozytywnej atmosfery w miejscu sprzedaży, jakie oferuje video marketing" - czytamy w komunikacie.

"Audiomarketing dostarczany przez specjalistów Grupy Kapitałowej IMS to gwarancja unikalności - dla każdej marki. Eksperci Grupy Kapitałowej IMS tworzą bowiem specjalną playlistę idealnie wpisującą się w charakter brandu oraz jego salonów. Jak pokazują badania, taka oprawa jest niezwykle istotna, bowiem aż 90% klientów wybiera obiekt, w którym gra muzyka" - czytamy dalej.

Oprawę sensoryczną w Skechers budują także monitory reklamowe będące częścią systemu digital signage. Umożliwiają one wyświetlanie atrakcyjnego kontentu, w tym materiałów promocyjnych. Jak podkreśla spółka, wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań digital signage jest ważne, ponieważ 8 in 10 klientów poleci sklep, jeśli jego oprawa wizualna, dźwiękowa i zapachowa będzie sprawiała im przyjemność (wg badania Walnut Unlimited, Elevating The Customer Experience, The Impact of Sensory Marketing, 2019).

Skechers to kultowa amerykańska marka butów sportowych codziennych, wieczorowych i casualowych, które dostępne są w ponad 100 krajach na całym świecie. Marka znana jest przede wszystkich z rozwiązań technologicznych, w tym specjalnych wkładek, dzięki którym jej obuwie charakteryzuje się niezwykłą lekkością i wygodą. Wspomniane lokalizacje to początek budowy sieci sprzedaży Skechers przez Sports Delite, podano też w materiale.

Grupa Kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)