Elektrownia słoneczna Choszczno to pierwszy obiekt w grupie Tauron, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca. Planowany termin oddania elektrowni do użytku to 2021 rok - podał Tauron w poniedziałkowym komunikacie.

Za realizację inwestycji będzie odpowiadać spółka Tauron Ekoenergia. Farma fotowoltaiczna będzie produkowała sześć gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie. Ma działać od 2021 do 2045 roku.

"Zielony zwrot Taurona nabiera tempa - we wrześniu nasz portfel wytwórczy wzbogacił się o pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Po realizacji zainicjowanego dziś projektu wzbogacimy naszą flotę wytwórczą o 6 MW energii ze słońca" - powiedział prezes grupy Tauron Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie spółki.

Tzw. zielony zwrot grupy Tauron, której moce wytwórcze dziś oparte są przede wszystkim o węgiel kamienny, zakłada zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym do blisko dwóch trzecich w 2030 r.

Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

"Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej grupy Tauron do blisko 30 proc. w 2025 roku i ponad 65 proc. w 2030" - zakłada grupa.

