Włoski wulkanizator znalazł sposób na biznes: rozrzucał gwoździe na ulicach, by zdobyć klientów

Źródło: PAP

Wulkanizator z okolic Modeny na północy Włoch rozrzucał gwoździe na ulicach, by zdobyć jak najwięcej klientów dla swojego warsztatu. Na gorącym uczynku przyłapali go karabinierzy, którzy zatrzymali go w nocy z 6 kilogramami gwoździ w torbie.