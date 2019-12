Nowy lotniskowiec, nazwany na cześć prowincji Szantung we wschodnich Chinach, jest drugim tego rodzaju okrętem na wyposażeniu floty będącej częścią Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW). We wtorkowej uroczystości przekazania okrętu na wyspie-prowincji Hajnan uczestniczył przywódca ChRL Xi Jinping.

Japońska agencja Kyodo zauważa, że okręt wszedł do służby w czasie, gdy wiele krajów krytykuje Chiny w związku z ich rosnącą obecnością wojskową i roszczeniami terytorialnymi na spornym Morzu Południowochińskim. Agencja Reutera ocenia oddanie lotniskowca jako kolejny duży krok w ramach ambitnego planu modernizacji chińskich sił zbrojnych.

Shandong został zbudowany w porcie Dalian w północno-wschodnich Chinach. W ubiegłym miesiącu przeszedł przez Cieśninę Tajwańską, na co Tajwan zareagował wysłaniem swoich okrętów i samolotów myśliwskich, by go śledziły. W zadanie to zaangażowały się również okręty wojenne USA i Japonii.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za zbuntowaną prowincję i nigdy nie wykluczyły możliwości użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę.

Pierwszy chiński lotniskowiec Liaoning budowany był w stoczni w Mikołajowie nad Morzem Czarnym dla marynarki wojennej ówczesnego ZSRR. W 1998 roku Ukraina sprzedała nieukończony okręt Chinom, dokąd dotarł on na holu. Po dalszych pracach wszedł w 2012 roku do służby i był do tej pory jedynym lotniskowcem ALW.

Liaoning i Shandong używają zaprojektowanych w byłym ZSRR ramp startowych przypominających skocznie narciarskie, nie posiadają natomiast katapult startowych, jakimi dysponują lotniskowce amerykańskie – zaznacza Reuters.

Amerykańscy eksperci oceniali na podstawie zdjęć satelitarnych, że Chiny budują swój trzeci lotniskowiec, znacznie większy do poprzednich. Według think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS) znaczna część pracy nad tym okrętem została już wykonana w stoczni Jiangnan koło Szanghaju.

Komentatorzy cytowani wcześniej przez państwowe chińskie media oceniali, że Chiny potrzebują co najmniej sześciu lotniskowców. USA mają 10 takich okrętów i planują budowę dwóch kolejnych. Zdaniem większości ekspertów osiągnięcie takiej potęgi zajęłoby Chinom dziesięciolecia, jednak postępy w budowie własnego lotniskowca oceniane są jako źródło prestiżu dla Pekinu, który według wielu analityków chciałby podważyć silną pozycję wojskową USA w regionie – pisze Reuters.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)