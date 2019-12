Źródło: PAP

Wsparcie firm na rynkach zagranicznych, poprawa warunków gospodarowania, to mój podstawowy cel na druga kadencję - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania przedstawicieli rządu i biznesu. Dodał, że ma nadzieję, że ta dyskusja to etap na drodze do wypracowywania koncepcji Polski Spółki Akcyjnej.