Ekipy budowlane układają przedostatnią warstwę betonu, na której zostanie położonych 38 cm warstwy jezdnej. Beton nawierzchniowy będzie układany na wiosnę przyszłego roku, potem będą montowane urządzenia nawigacyjne i systemy bezpieczeństwa, aby we wrześniu 2020 r. pas startowy był gotowy.

Paweł Pułkownik, zastępca dyrektora kontraktu z firmy Max Bögl Polska budującej pas w Radomiu, poinformował, że prace na drodze startowej zostały podzielone na dwa etapy. Kluczowy był 500–metrowy odcinek stanowiący przedłużenie istniejącej dwukilometrowej drogi startowej, gdzie powstała całkowicie nowa konstrukcja o grubości 102 cm, a z warstwą wzmocnienia podłoża jest to ponad 130 cm. Natomiast na istniejącym pasie zostaną położone dodatkowe warstwy betonu o grubości 60 cm. – Pas będzie mocniejszy jeśli chodzi o konstrukcje, parametry nośności. To, co jest najistotniejsze w tej sferze nawierzchni lotniskowych, to jest grubość tego betonu, który jest kluczowy dla obciążenia przez statki powietrzne – wyjaśnił Paweł Pułkownik. – Droga startowa w Radomiu będzie miała wyższą nośność niż ta na Lotnisku Chopina, to przełoży się na trwałość i niższe koszty utrzymania – dodał Mariusz Szpikowski, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL).

Port Lotniczy Warszawa Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 r. ma zostać otwarty najpóźniej latem 2022 roku. Będzie to port uzupełniający dla Lotniska Chopina, gdyż przejmie ruch czarterowy i obsługę tanich linii. Mariusz Szpikowski zaznacza, że taką samą rolę Radom będzie odgrywał w przyszłości także wobec Portu Solidarność, czyli najważniejszej części Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszym etapie lotnisko będzie obsługiwać 3 mln pasażerów rocznie, ale możliwa będzie jego rozbudowa do 9 mln pasażerów.

Radomski port będzie atrakcyjny dla pasażerów, a przez to i linii lotniczych, gdyż będzie bardzo dobrze skomunikowany z Warszawą, co zapewni droga ekspresowa S7 – powstaje teraz brakujący odcinek od warszawskiego Okęcia do Grójca, oraz modernizowana linia kolejowa Warszawa – Radom. To spowoduje, że pociągi z Warszawy Zachodniej do Radomia będą mogły dojechać nawet w mniej niż godzinę.

Prezes Portów Lotniczych wyjaśnia, że dzięki inwestycji w Radomiu będzie można wzmocnić rozwój Lotniska Chopina jako hubu lotniczego, który odpowiadać będzie za obsługę pasażerów tranzytowych z Polski i państw naszej części Europy. Okęcie to jedyny port przesiadkowy w Polsce i będzie pełnił tę funkcję do czasu wybudowania Portu Solidarność. – Radom to nie jest projekt lokalny, wpisuje się w wizję CPK, aby Polska była na głównych szlakach komunikacyjnych – podkreśla prezes Mariusz Szpikowski. – Gdybyśmy realizowali drugą wizję, czyli duoport Lotnisko Chopina – lotnisko w Modlinie, byłyby to porty regionalne, dostarczające pasażerów do hubów zagranicznych – wyjaśnia szef Portów Lotniczych.