Ważne, by umieć podchodzić do zawartych w nich treści bardziej twórczo, a mniej mechanicznie. Do tego zadania niezbędnym narzędziem jest jednak dobrze wytrenowany mózg. Mózg elastyczny.

Książka pod tym właśnie tytułem została napisana przez potomka częstochowskich Żydów Leonarda Mlodinowa. Nie wiecie kto to? Spójrzcie na listę jego dokonań, a zapewniam, że spadną wam z wrażenia kapcie. Pamiętacie serial „MacGyver” o przygodach byłego agenta specsłużb, który potrafił ze sznurka, skarpetki i starej marchewki zbudować helikopter? A pamiętacie „Star Treka. Następne Pokolenie” (to ten z kapitanem Jeanem-Lukiem Picardem)? Otóż właśnie Mlodinow napisał dla tych superpopularnych produkcji scenariusze. W międzyczasie został też autorem kilku popularnonaukowych bestsellerów (najważniejszy to „Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los”, wydana u nas w 2009 r.). No a do tego pracował jeszcze ze słynnym Stephenem Hawkingiem nad takimi książkami jak „Jeszcze krótsza historia czasu” (wydanie polskie 2007 r.) czy „Wielki projekt” (na naszym rynku wyszła w 2011 r.). Dla pisania tekstów popularnych porzucił zresztą obiecującą karierę fizyka teoretycznego.

>>> Treść całego artykułu można znaleźć w weekendowym wydaniu Magazynu DGP