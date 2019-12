W PPL trwa procedura wyboru wykonawcy terminala Portu Lotniczego Warszawa Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 r. o powierzchni 35 tys. mkw., który będzie mógł obsłużyć 3 mln pasażerów rocznie. Komisja przetargowa analizuje trzy oferty: firma Mirbud zaproponowała wykonanie terminala za około 241,5 mln zł, Budimex oczekuje zapłaty w wysokości ponad 322 mln zł, a Hochtief ponad 335,5 mln zł. Przy czym PPL zarezerwowały na nowy terminal kwotę około 277 mln zł. Jeszcze w grudniu w aukcji elektronicznej wszyscy oferenci będą mieli możliwość złożenia nowych, niższych propozycji cenowych.

Porty Lotnicze chcą wskazać zwycięzcę przetargu na początku stycznia. – Liczymy na szybkie podpisanie kontraktu. Jeśli nie będzie odwołań od decyzji komisji przetargowej, to umowa może zostać zawarta jeszcze w styczniu. Jeśli odwołania zostaną złożone, wówczas procedura przeciągnąć się może do marca – mówi Mariusz Szpikowski. prezes Portów Lotniczych. Potem wykonawca będzie miał 22 miesiące na oddanie obiektu do użytku. Niewykluczone zresztą, że ten termin zostanie skrócony, możliwe więc jest i to, że terminal zostanie oddany do użytku pod koniec 2021 r. Prezes Szpikowski nie kryje, że Portom Lotniczym zależy na jak najszybszym uruchomieniu lotniska w Radomiu, gdyż ma on odciążyć przepełnione Lotnisko Chopina w Warszawie, przejmując loty czarterowe i niskokosztowe. W stolicy ci operatorzy nie mają już możliwości poszerzania siatki połączeń, a w Radomiu będą mieli swobodę w obsłudze istniejących tras i uruchamianiu nowych kierunków.

Jednocześnie PPL prowadzi lub przygotowują się do ogłoszenia kolejnych przetargów związanych z budową cywilnego lotniska w Radomiu. Są one skorelowane z terminem budowy terminala. W styczniu mamy poznać projektanta podejścia do drogi startowej, a same prace planowane są na 2021 r. W przyszłym roku zostaną także wybrani wykonawcy dróg kołowania w zachodniej części lotniska oraz firma, która wykona Zintegrowany System Bezpieczeństwa (w formule projektuj i buduj). ZSB ma za zadanie m.in. zapewnienie elektronicznej ochrony na terenie portu przed wtargnięciem niepożądanych osób i pojazdów.

Wiosną przyszłego roku Porty Lotnicze chciałyby także rozstrzygnąć przetargi i podpisać umowy z wykonawcami innych obiektów kubaturowych na radomskim Sadkowie, a chodzi m.in. o postawienie nowej wieży kontroli lotów. Natomiast jesienią 2020 r. powinni być znani wykonawcy układu drogowego wokół portu lotniczego w Radomiu oraz dróg kołowania po stronie wschodniej.

W 2021 r. zostaną do wykonania tylko światła wokół pasa startowego (jego modernizacja i wydłużenie do 2500 m właśnie trwa, a prace zakończą się jesienią przyszłego roku) i maszt systemu łączności TETRA.

Cała infrastruktura radomskiego lotniska będzie wykonana według najnowszych, najnowocześniejszych standardów, aby zapewnić podróżnym komfort obsługi, a liniom lotniczym najwyższy poziom usług.

