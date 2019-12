„Wczoraj wiceszefowa KE Viera Jourova wysłała list do polskiego prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu i polskiego premiera w sprawie projektu ustawy w polskim parlamencie, która wzbudza obawy Komisji Europejskiej. W liście zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisja Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji” – wskazała.

Rzecznik: KE chciałaby informacji o intencjach polskiego rządu ws. projektu dot. sądów

Komisja Europejska będzie wdzięczna za informacje dotyczące intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczącej sądów - przekazał w piątek rzecznik KE Christian Wigand.

„Komisja Europejska pozostaje gotowa do zaangażowania się w konstruktywny dialog z polskim władzami i będzie wdzięczna za informacje o intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy" dotyczącej sądów – powiedział Wigand.

Dyrektor CIS: Korespondencja z KE jak dotąd nie trafiła do Kancelarii Sejmu

Korespondencja z Komisji Europejskiej jak dotąd nie trafiła do Kancelarii Sejmu; bez zapoznania się z treścią dokumentu, trudno się do niego odnosić, jeśli list zostanie dostarczony na Wiejską, zostanie on przeanalizowany - poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

Rzecznik KE Christian Wigand poinformował w piątek, że Komisja Europejska zwróciła się w liście do: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji. W liście wiceszefowa KE Viera Jourova zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji.

Dyrektor CIS przekazał w piątek PAP, że "korespondencja pojawiająca się w doniesieniach medialnych - jak dotąd nie trafiła do Kancelarii Sejmu". "Bez zapoznania się z treścią dokumentu bardzo trudno odnosić się do niego. Niewątpliwie, jeśli list zostanie dostarczony na Wiejską, zostanie przeanalizowany" - podkreślił Grzegrzółka.

W piątek po godz. 5 nad ranem po całonocnych obradach, sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.

W Sejmie trwa drugie czytanie projektu PiS ws. sądów.

Ast ws. apelu KE: nie sądzę, aby nastąpiło wstrzymanie prac nad projektem ws. sądów

Polska jest suwerennym państwem, Sejm suwerennym organem; nie sądzę, aby nastąpiło jakiekolwiek wstrzymanie prac - powiedział PAP szef sejmowej komisji sprawiedliwości, poseł PiS Marek Ast, komentując apel Komisji Europejskiej o wstrzymanie procedowania nad projektem ws. sądów.

Ast w rozmowie z PAP przyznał, że nie zna tego pisma. "Polska jest jednak suwerennym państwem, a Sejm - suwerennym organem. Projekt jest pilnie procedowany i nie sądzę, aby nastąpiło tu jakiekolwiek wstrzymanie (prac)" - zaznaczył.

Pytany czy będzie jakaś odpowiedź na apel Komisji, Ast odparł, że jest to kwestia decyzji strony rządowej, gdyż - jak zauważył - to rząd reprezentuje nas na zewnątrz i na tego rodzaju postulaty "w sposób oczywisty powinien odpowiedzieć szef rządu".

"Jeśli będzie odpowiedź, to jedyna jaka może być, to taka, że kwestie wymiaru sprawiedliwości, organizacji sądownictwa, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, to jest absolutnie wewnętrzna sprawa każdego państwa członkowskiego i że tutaj nie ma takiej możliwości, aby KE w jakikolwiek sposób mogła kwestionować to prawo do stanowienia o wymiarze sprawiedliwości przez Polskę" - powiedział szef komisji sprawiedliwości.

