CD Projekt porozumiał się z Andrzejem Sapkowskim



Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - CD Projekt zawarł porozumienie "wzmacniające i pieczętujące" relacje z Andrzejem Sapkowskim, autorem Sagi Wiedźmińskiej, podała spółka.

"Ze względu na zawarte w umowie zobowiązania stron do zachowania poufności, a także ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, szczegóły zawartego porozumienia nie zostaną ujawnione, przy czym przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy pomiędzy stronami" - czytamy w komunikacie.

Podpisane porozumienie nadaje spółce nowe prawa oraz potwierdza posiadane prawa do eksploatacji uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu, dodano.

W październiku 2018 r. pełnomocnicy reprezentujący Sapkowskiego wezwali CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł. Z treści wezwania wynikało, że autor oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką.

W ocenie spółki, żądania były bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)