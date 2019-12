"W Szczecinie zostało zawarte porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Strony będą współpracować w zakresie przebudowy torów (dojazdu) do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew – Kostrzyn nr 203. Współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. RZGW zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjne własnym kosztem" – czytamy w komunikacie.



"Inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą w Kostrzynie jest bardzo ważna dla zapewnienia sprawnych działań lodołamaczy na Odrze oraz zwiększenia możliwości żeglugi" – powiedział zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Woś, cytowany w komunikacie.



Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie omówili już wariant techniczny dojazdu do nowego mostu, m.in. zapewnienie dostosowania dojazdu do przyjętej wysokości mostu. Obiekt będzie miał wysokość zapewniającą sprawną komunikację na rzece - wymaganą V klasę żeglowności wg wymogów europejskich. Możliwe będzie również prowadzenie akcji lodołamania, podano także.



"PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują w zakresie przebudowy mostu z Wodami Polskimi oraz ze stroną niemiecką. Pozwala to właściwie zorganizować prace oraz przygotować rozkład jazdy pociągów na czas budowy mostu. Inwestycja zapewni również właściwe parametry kolejowej przeprawy dla bezpiecznej i sprawnej żeglugi" – powiedział członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch, cytowany w komunikacie.



Zgodnie z porozumieniem dotyczącym budowy kolejowych mostów granicznych między Polską a Niemcami, budowę przeprawy na Odrze w Kostrzynie realizują koleje niemieckie. Strona niemiecka zobowiązała się do zakończenia robót, umożliwiających zakończenie dostosowania linii kolejowej nr 203 do nowych wymagań, do końca 2022 r., podano także.



