Atal zakłada w tym roku wysoką sprzedaż, zbliżoną do wyniku za 2019 r.



Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Atal zakłada, że w 2020 r. jego sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie - zbliżonym do wyniku z 2019 r., kiedy zakontraktował rekordową liczbę 3 196 lokali, podała spółka.

"Atal - ogólnopolski deweloper - w 2019 roku zakontraktował rekordową liczbę 3 196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2 420) i blisko 15% więcej niż w 2017 roku (2 787). Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Warszawie (638), Krakowie (583) i Łodzi (505). Założenia spółki na 2 020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie - zbliżonym do wyniku z 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

W trakcie 2019 r. Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 20 projektów z 2 794 lokalami - w Łodzi Drewnowska 43 III, Chojny Park etapy IV i V oraz Nowe Miasto Polesie, we Wrocławiu Atal Oporów, Nowe Miasto Polesie, Nowe Miasto Jagodno II i Nowe Miasto Różanka V, w Krakowie kolejne etapy Atal Kliny Zacisze (III i IV), Bronowice Residence VI, Atal Aleja Pokoju etapy IIIA i IV oraz Apartamenty Przybyszewskiego III, w Poznaniu Ptasia 20 oraz Apartamenty Dmowskiego, w Warszawie Nowa Grochowska etapy II i III oraz Apartamenty Ostródzka, w aglomeracji śląskiej Apartamenty Karolinki I, wymieniono także w materiale.

"Nieprzerwanie pracujemy nad rozszerzeniem oferty, aby móc w pełni sprostać zainteresowaniu nabywców na rynku pierwotnym. W minionym roku rozpoczęliśmy sprzedaż aż 20 inwestycji z 2 794 lokalami. Dzięki dywersyfikacji geograficznej oraz ofertowej w ramach 7 aglomeracji, gdzie prowadzimy działalność, osiągnęliśmy historycznie najwyższy wolumen sprzedaży. Wynik ten bardzo wyraźnie, o kilkadziesiąt procent, przekroczył nasze wewnętrzne prognozy sprzedaży. W naszej ocenie należy się spodziewać utrzymania tendencji sprzedażowych w następnych kwartałach. Popyt na mieszkania jest bowiem stabilny i nieprzerwanie utrzymuje się na wysokim poziomie, z czego niezmiennie powinny korzystać wyspecjalizowane i dobrze zorganizowane podmioty, takie jak Atal" - dodał prezes Zbigniew Juroszek.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali.

(ISBnews)