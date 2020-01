"To była niewątpliwie akcja terrorystyczna. Iran podejmie różne kroki prawne na arenie międzynarodowej, by pociągnąć Amerykę do odpowiedzialności za zamordowanie Sulejmaniego" - powiedział Zarif państwowej telewizji irańskiej.

Sulejmani zginął w nocy z czwartku na piątek w Bagdadzie w rezultacie amerykańskiego precyzyjnego ataku rakietowego, zarządzonego przez prezydenta Donalda Trumpa. Teheran zapowiedział już zbrojny odwet za tę akcję, której ofiarą padł jeden z najważniejszych irańskich dowódców wojskowych. (PAP)