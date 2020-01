"Decyzja zapadła, że z dwudniowego posiedzenia Sejmu będzie posiedzenie trzydniowe, z tym, że głosowania odbędą się w czwartek" - poinformowała Witek na briefingu prasowym. "To, na co czekają emeryci, co było zapowiadane, to będzie pierwszy punkt dzisiejszych obrad, to jest tzw. trzynasta emerytura. O tym będzie mówił pan premier na posiedzeniu Sejmu. Myślę, że to jest ważna sprawa, to jest realizacja kolejnej obietnicy" - dodała marszałek.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Tzw. trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie (w 2020 r. będzie to 1200 zł brutto). Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych i strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Witek przypomniała, że posłowie będą również debatować nad "najistotniejszym i najważniejszym" punktem na tym posiedzeniu, czyli projektem budżetu na 2020 r.(PAP)