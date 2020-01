19,5 km odcinek Podborze-Śniadowo (wraz z przebudową ok. 3 km drogi S8) za kwotę 749 mln zł zaprojektuje i zbuduje firma Polaqua, a 24-km odcinek z Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku - wraz z obwodnicą Szypliszek wybuduje firma Budimex za kwotę 1 mld 037 mln zł (kwota po przetargu).

Odcinek Suwałki - Budzisko ma być gotowy jesienią 2022 r., a Podborze-Śniadowo w trzecim kwartale 2023 r. - podała w środę w komunikacie po podpisaniu umów białostocka GDDKiA.

Obie inwestycje są dofinansowane z UE: odcinek Podborze-Śniadowo z programu Infrastruktura i Środowisko, a Suwałki-Budzisko z programu CEF - Łącząc Europę.

Firmy Polaqua i Budimex są wybrane w ponownych przetargach na te odcinki Via Baltica, bo z poprzednimi w maju i czerwcu 2019 r. doszło do rozwiązania umów. GDDKiA przypomina, że wykonawca odcinka Podborze-Śniadowo nie wystąpił nawet o ZRID w wyznaczonym czasie, a na odcinku Suwałki-Budzisko prace nie postępowały w oczekiwanym przez drogowców tempie.

Zgodnie z podpisaną w środę umową, wykonawca odcinka Podborze-Śniadowo - firma Polaqua - będzie musiał uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wcześniej przygotować projekt, określić rodzaj nawierzchni z jakiej będzie wykonana droga. Planowana jest budowa 32 obiektów inżynierskich, 22 wiadukty drogowe, powstaną węzły drogowe: Podborze i Komorowo.

Budimex - w ramach zawartej umowy musi dokończyć projekt budowy odcinka Suwałki-Budzisko, jeśli będzie konieczność - uzyskać zmianę decyzji ZRID, uzyskać pozwolenia na użytkowanie i oddanie do użytku tej trasy. Planowana jest budowa 33 obiektów inżynierskich, powstaną dwa węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki, kilka miejsca obsługi podróżnych: Budzisko Wschód i Budzisko Zachód, Żubryn. Powstaną również miejsca do kontroli pojazdów zarówno osobowych jak i ciężarowych.

Trasa S61 Via Baltica będzie biegła od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej przez województwo podlaskie do granicy z Litwą, koło Ełku będzie biegła przez część województwa warmińsko-mazurskiego. Prowadzi do krajów nadbałtyckich. Trasa w Polsce ma liczyć 341 km.

Cała budowa jest podzielona na 11 odcinków. Za realizację większości odpowiada białostocki oddział GDDKiA, części olsztyński. Białostocki oddział GDDKiA odpowiada za realizację 91 km trasy S61 od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej, gdzie droga S61 połączy się z S8 Warszawa-Białystok do Szczuczyna w Podlaskiem oraz za budowę odcinka Suwałki-Budzisko. Za trzy odcinki Via Baltica powyżej Szczuczyna: Szczuczyn – Ełk Południe, Ełk Południe – Wysokie i Wysokie- Raczki odpowiada GDDKiA w Olsztynie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku poinformowała w komunikacie, że trwa budowa ponad 78 km Via Baltica na odcinkach: Śniadowo - Łomża Południe, Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna, Wysokie - Raczki.

Nie ma jeszcze decyzji ZRID na odcinki: węzeł Łomża Południe - Łomża Zachód i od węzła Zachód do węzła Kolno oraz Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie.

W maju oddano do użytku obwodnicę Suwałk. Drogowcy powtórzyli, że wiosną 2020 r. będzie oddana do użytku tzw. druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna na S61, a ostatnie odcinki Via Baltica w regionie mają być gotowe w trzecim kwartale 2023 r.

Inwestycje na S61 są dofinansowane z UE i budżetu państwa. W połowie listopada 2019 r. zostały zawarte umowy na dofinansowanie z UE kwotą ponad 1,6 mld zł na odcinkach od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna na łącznym odcinku 91 km drogi, która jest w sieci TEN-T. Tylko ten odcinek ma kosztować 3 mld zł.

