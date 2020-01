Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w grudniu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 40,3 mln zł i były wyższe o 9,21% r/r, podała spółka.



Przychody za grudzień 2019 r. obejmują ok. 2,4 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017, podano.



"Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie IV kwartału 2019 roku wyniosła ok. 94,9 mln zł - o 12,31% więcej niż za IV kwartał 2018 roku (84,5 mln zł) a w okresie całego 2019 roku ok. 278,4 mln zł - o 15,23% więcej niż za cały 2018 rok (241,6 mln zł) " - czytamy w komunikacie.



Przychody za IV kwartał 2019 r. obejmują ok. 6,4 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017. W 2019 r. przychody te wynosiły ok. 17,4 mln zł, wskazano również.



Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,27 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)