Dekpol Steel rozbuduje struktury sprzedaży, wprowadzi nowe produkty w 2020 r.



Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Dekpol Steel - utworzona niedawno spółka zależna Dekpolu - chce rozbudować struktury sprzedażowe osprzętu do maszyn budowlanych i wprowadzić nowe produkty do oferty w 2020 r., poinformował prezes Dekpol Steel Andrzej Kuchtyk.

"Naszym głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży. Dlatego będziemy koncentrować się na zwiększeniu rozpoznawalności marki Dekpol Steel. Rozbudujemy również struktury sprzedażowe na rynku polskim i zagranicznym. Chcemy także ze swoją ofertą na stałe wejść na rynek afrykański" - powiedział Kuchtyk, cytowany w komunikacie.

W planie jest również poszerzenie oferty handlowej.

"Chcemy wprowadzić do sprzedaży nowe produkty do wyburzeń, recyklingu i przeładunku. Ofertę poszerzymy także m.in. o szybkozłącza do koparek i ładowarek. W roku 2020 rozpoczniemy również produkcję łyżek przedsiębiernych do koparek wydobywczych o masie własnej powyżej 300 ton" - dodał prezes.

Pod koniec grudnia Dekpol podał, że zawarł ze spółką zależną Dekpol Steel umowę przeniesienia przez spółkę na rzecz Dekpol Steel zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 100,2 mln zł, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, wydzielony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności produkcję i sprzedaż łyżek oraz osprzętu do maszyn budowlanych.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)