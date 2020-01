Uroczyste otwarcie odbyło się w środę wieczorem w The Gherkin, w jednym z najbardziej znanych i prestiżowych wieżowców w londyńskim City. Właśnie tam swoją siedzibę ma przedstawicielstwo BGK. W inauguracji wzięli udział m.in. minister finansów Tadeusz Kościński, prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki oraz liczni przedstawiciele sektora bankowego z Polski, Wielkiej Brytanii i innych państw.

"Mimo że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, to dalej centrum finansowe będzie tu, w Londynie, dalej stąd będzie czerpany kapitał, więc ważne jest to, że taki bank jak BGK będzie tutaj. To, że otwarcie następuje dwa tygodnie przed brexitem jest też wysłaniem jasnego sygnału do rządu brytyjskiego, że my dalej widzimy City jako główne centrum finansowe" - mówił PAP minister Kościński, który podczas wizyty w Londynie spotkał się także ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Sajidem Javidem i ministrem ds. wyjścia z UE Stephenem Barclayem.

"Jeśli chcemy budować Polskę, musimy być obecni, aby przynajmniej być rozpoznawalni na rynku finansowym, po to, by budować relacje i współpracę z instytucjami finansowymi; po to, żeby później polski rząd mógł zaciągać tańsze finansowanie, co robi poprzez BGK" - mówiła prezes Daszyńska-Muzyczka, wyjaśniając ideę tworzenia zagranicznych przedstawicielstw banku.

Podkreślała, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie oznacza, iż Londyn straci na znaczeniu jako centrum finansowe. "Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze Londynu jest obecność wielu instytucji finansowych, z którymi chcemy mieć bardzo dobre relacje i poprzez te relacje będziemy jeszcze lepiej przygotowani do wspierania polskich przedsiębiorców, będziemy podglądać też rozwiązania, żeby zobaczyć, co można zrobić jeszcze lepiej" - mówiła PAP.

"Jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowego - otwarcia przedstawicielstwa Banku Gospodarstwa Krajowego w tym wyjątkowym architektonicznie obiekcie w londyńskim City. To jedno z moich marzeń, by polskie banki, polskie przedsiębiorstwa były znacznie bardziej obecne w Wielkiej Brytanii" - zaznaczył w wystąpieniu ambasador Arkady Rzegocki. Podkreślił, że obecność banku będzie miała ogromne znaczenie zarówno dla polskich firm planujących wejście na rynek brytyjski, jak i tych założonych przez Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Jak informuje bank, do zadań przedstawicielstwa należeć będą m.in. prowadzenie działań z zakresu komunikacji i promocji umożliwiających wzmocnienie polskiej ekspansji zagranicznej oraz przyciąganie brytyjskich inwestorów do Polski. Utworzenie londyńskiej placówki ma na celu promocję Polski wśród reprezentantów brytyjskiego biznesu. Dotyczy to m.in. instytucji z sektora private equity oraz lokalnych think tanków i lobbystów.

Innym aspektem działalności przedstawicielstwa będzie nawiązywanie i utrzymywanie relacji z lokalnymi instytucjami finansowymi Wielkiej Brytanii oraz polskimi podmiotami obecnymi na tamtejszym rynku. W gestii przedstawicieli leżeć będzie również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i BGK.

To trzecie zagraniczne przedstawicielstwo BGK - pierwsze otwarto w 2018 r. w Brukseli, następne we Frankfurcie, zaś teraz trwają przygotowania do uruchomienia podobnych placówek w Waszyngtonie, Singapurze i Amsterdamie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)