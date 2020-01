Marvipol przeniósł własność udziałów w spółkach realizujących 3 proj. magazynowe



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Marvipol Logistics - spółka zależna Marvipol Development - i PG Europe S.à.r.l. (zbywcy), tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 63, zawarły z Maeric I S.à.r.l., spółką działającą pod prawem luksemburskim (nabywca) ostateczną umowę sprzedaży udziałów w spółce, która zrealizowała projekt magazynowy w Rudzie Śląskiej, podał Marvipol.

Przedmiotem umowy jest przeniesienie na rzecz nabywcy przez zbywców prawa własności wszystkich udziałów w spółce, w tym 68 udziałów stanowiących 68% kapitału zakładowego spółki należących dotychczas do Marvipol Logistics, podano.

W osobnych komunikatach poinformowano, że Marvipol Logistics oraz PG Dutch Holding I B.V., tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 94 i PDC Industrial Center 84, zawarły z Maeric I S.à.r.l. ostateczną umowę sprzedaży udziałów w spółkach, które zrealizowały odpowiednio projekt magazynowy w Sękocinie Starym i Szczecinie.

Przedmiotem umowy jest przeniesienie na rzecz nabywcy przez zbywców prawa własności wszystkich udziałów w spółkach, w tym 68 udziałów stanowiących 68% kapitału zakładowego spółek należących dotychczas do Marvipol Logistics.

6 grudnia 2019 r. Marvipol Development informował, że Marvipol Logistics wraz ze wspólnikami zawarł trzy przedwstępne umowy sprzedaży udziałów w spółkach realizujących projekty magazynowe w Rudzie Śląskiej, Szczecinie i Sękocinie Starym k/Warszawy za cenę odpowiednio: ok. 6,03 mln euro (ok. 25,81 mln zł), ok. 7,13 mln euro (ok. 30,5 mln zł) i ok. 2,18 mln euro (ok. 9,31 mln zł).

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

