A&R Carton uzgodnił przejęcie akcji BSC Drukarni Opakowań od 2 akcjonariuszy



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Janusz Schwark i Arkadiusz Czysz, akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań poprzez spółki JS Holding i Green Place, uzgodnili główne warunki przejęcia tych spółek przez A&R Carton AB, podała BSC Drukarnia Opakowań.

"Menedżerowie uzgodnili w dniu 15 stycznia 2020 r. ze spółką A&R Carton AB główne warunki potencjalnej transakcji zmierzającej do przejęcia przez A&R Carton kontroli nad spółkami JS Holding sp. z o.o. oraz Green Place S.A., posiadającymi akcje emitenta, czyli prowadzącej do pośredniego nabycia akcji emitenta przez A&R Carton" - czytamy w komunikacie.

Uzgodnione, główne warunki transakcji zakładają, że po ewentualnej transakcji Janusz Schwark i Arkadiusz Czysz pozostaną w zarządzie spółki do końca 2021 r.

"Menedżerowie poinformowali emitenta, że o ewentualnym zawarciu transakcji, co nastąpi pod warunkiem uzgodnienia przez strony szczegółowych postanowień umownych, poinformują emitenta" - czytamy dalej.

W listopadzie 2019 r. AR Carton Holding został nowym właścicielem rlc packaging GmbH, która, za pośrednictwem Colorpack GmbH, kontroluje 36,7% akcji BSC Drukarni Opakowań.

A&R Carton AB i AR Carton Holding należą do grupy kapitałowej szwedzkiego producenta opakowań AR Packaging.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)