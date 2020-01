Dom mody Louis Vuitton kupił drugi co do wielkości diament na świecie

Źródło: PAP

Sewelo, ważący 1758 karatów nieoszlifowany diament znaleziony w kwietniu 2019 roku w Botswanie, został w czwartek kupiony przez luksusowy francuski dom mody Louis Vuitton. To drugi co do wielkości diament znaleziony na świecie.