Prezes Unimotu: Wszystkie biznesy w grupie będą dochodowe w 2020 roku



Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Wszystkie obszary biznesowe, w których funkcjonuje grupa kapitałowa Unimot, powinny być dochodowe w 2020 roku, ocenił prezes Adam Sikorski.

"Grupa Unimot, po osiągnięciu w 2019 roku, rekordowych wyników finansowych na poziomie ok. 62 mln zł skorygowanej EBITDA skonsolidowanej (według wstępnych danych), jest w stanie dalej zwiększać zyski w 2020 roku" - zapowiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

"Rok 2019, w którym znacząco zwiększyliśmy sprawność kosztową i operacyjną, generując 13 mln zł oszczędności, sprawił, że ciężko liczyć na dalszą poprawę w tym obszarze. Z drugiej strony mamy dzięki temu tak zorganizowane procesy, że każdy potencjalny wzrost przychodów wiąże się z bardzo niewielkim wzrostem kosztów stałych" - dodał.

W jego ocenie jest duża szansa na to, że nawet bez wielkich wydarzeń w rodzaju przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen rynek paliw w Polsce nadal będzie rozwijał się z dotychczasową dynamiką 3-4%.

"A to od razu przekłada się na nasz zysk. Oczywiście nie mówimy o dwucyfrowych wzrostach, ale nadal widzę pole do znaczącej poprawy wyniku finansowego" - podsumował.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)