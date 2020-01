"Jako przyczyny odwołania rada nadzorcza wskazała niedostateczne tempo wdrażania procesów restrukturyzacyjnych w spółce oraz konieczność dostosowania kompetencji zarządu do aktualnej sytuacji spółki" - czytamy w komunikacie.



Adam Szczepanik od 15 stycznia br. pełnił funkcję członka zarządu Brastera. Obecnie jest on jedynym przedstawicielem zarządu spółki.



Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.



(ISBnews)