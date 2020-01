Biały Dom wykorzysta ubiegłoroczną deklarację o stanie wyjątkowym do ściągnięcia 3,5 mld dol. z wojskowego programu walki z narkotykami – ujawnił dziennik „Washington Post”. Dodatkowe 3,2 mld zostaną pobrane z projektów budowlanych Pentagonu. Suma ta jest ponad pięciokrotnie wyższa od tej przeznaczonej na budowę muru w uchwalonym przez Kongres budżecie na 2020 r. Transfer środków sprawi, że całkowita kwota przeznaczona na konstrukcję wyniesie 18,4 mld. Do tej pory rząd ukończył około 162 km z zapowiedzianych 725 km, które Donald Trump obiecał zbudować do końca 2019 r.

Z jakich planów trzeba będzie zrezygnować na rzecz muru? To prawie 300 obiektów, w większości na terenie USA, o wartości 12,9 mld dol. Chodzi o pozycje, które nie są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, jak renowacja hangarów, składów amunicji czy pasów startowych. Ale niektóre cięcia dotkną Europę Wschodnią. W przypadku Polski chodzi o pięć inwestycji w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania (EDI).

