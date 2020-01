GUS: Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetw. przem. wzrósł do +3,2 w I



Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wzrósł do plus 3,2 w styczniu 2020 r. z minus 4,9 w grudniu 2019 r., ale był niższy niż w styczniu ostatnich dwóch lat, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

"W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w grudniu ub.r. Tylko w handlu detalicznym oceny w tym zakresie są nieznacznie gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem" - czytamy w komunikacie.

W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,7, czyli wyższym niż przed miesiącem (minus 4,6), ale niższym niż w styczniu ostatnich dwóch lat, podał też Urząd.

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 4, czyli wyższym niż w ostatnich trzech miesiącach (w grudniu ub.r. wyniósł plus 0,3) i podobnym jak w styczniu 2019 r.

W handlu detalicznym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,3, czyli nieznacznie niższym niż przed miesiącem (plus 0,6) oraz niższym niż w styczniu ostatnich trzech lat.

W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,5, czyli wyższym niż w grudniu ub.r. (minus 2,5), ale niższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat.

W branży "zakwaterowanie i gastronomia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,5, czyli wyższym niż w grudniu ub.r. (minus 3,1), ale niższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.

W informacji i komunikacji w styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 19,7, czyli wyższym niż w ostatnich ośmiu miesiącach (w tym w grudniu ub.r.: plus 14,4), ale podobnie jak przed rokiem.

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 25,7, czyli nieco wyższym niż w ostatnich dwóch miesiącach (w tym w grudniu ub.r.: plus 24), ale niższym niż w styczniu ostatnich trzech lat.

(ISBnews)