"Twierdzenie jest takie, że S-400 i myśliwce F-35 nie są kompatybilne. Zatem mamy propozycję: powołajmy grupę roboczą, której NATO może przewodniczyć i pozwólmy ekspertom dokonać oceny. My uważamy, że S-400 i F-35 są kompatybilne" - powiedział Cavusoglu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. "S-400 nie stwarza żadnych zagrożeń dla systemów NATO ani dla państw członkowskich" - dodał minister.

Turcja jest jedynym państwem NATO, które kupiło od Rosji systemy przeciwlotnicze S-400. Pierwsza dostawa tej broni do Turcji miała miejsce w zeszłym roku, druga została zaplanowana na ten rok, ale może się opóźnić, o czym informował w listopadzie szef wydziału przemysłu obronnego w resorcie obrony Turcji Ismail Demir.

Zakup przez Turcję systemów S-400 stał się przyczyną napięć w jej relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Pentagon utrzymuje, że rosyjska broń nie jest kompatybilna z systemami NATO a radary zainstalowane w S-400 mogą nauczyć się dostrzegać i śledzić trudno wykrywalne myśliwce F-35.

S-400 to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy i przez Rosjan zaliczany jest do czwartej generacji. Według rosyjskich informacji jest on zdolny do zwalczania wszystkich rodzajów ataku powietrznego z wyjątkiem międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jednocześnie może zwalczać do 10 celów i naprowadzać do 20 rakiet.

