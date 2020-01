Izrael: Gantz uda się do USA, by poznać plan pokojowy Trumpa dla Bliskiego Wschodu

Źródło: PAP

Przywódca izraelskiej opozycji Benny Gantz ogłosił w sobotę, że uda się do USA, by poznać plan pokojowy prezydenta Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu. Agencje komentują, że jest to plan nie tyle pokojowy, co polityczny, który ma pomóc przywódcom USA i Izraela.